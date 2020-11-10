النصر السعودي يعتزم عرض عبد الفتاح عسيري على طبيبة صربية

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي النصر السعودي يعتزم عرض عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم على طبيبة صربية بسبب معاناته من ألام الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدر خاص كشف لها عن نية إدارة النادي إرسال عبد الفتاح عسيري إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش، المتخصصة في إصابات العضلات، في حال استمرار معاناته من الألام.

وأوضح المصدر نفسه أن عسيري عانى من إصابة عضلة الساق، بعد مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا في قطر، في سبتمبر الماضي، وعاودته الإصابة فور مشاركته مع فريقه في المباراة أمام الأهلي، في الدور قبل النهائي من كأس الملك، ولم يستطع استكمال اللعب خلالها.

ومن المنتظر أن يخضع عسيري لاختبارات طبية إضافية، لمساعدة الجهاز الطبي في النادي على البحث عن نتائج أكثر دقة.