أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اليوم الثلاثاء، أن عدد المقترعين بلغ 733376 ناخبا وناخبة بنسبة 15.80%، وذلك بعد 7 ساعات من بدء الاقتراع لمجلس النواب التاسع عشر.

وقالت الهيئة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المقترعين توزعوا بواقع 403499 من الذكور بنسبة 36ر18 بالمئة ، و329877 من الإناث بنسبة 50ر13 بالمئة.

ويدلي أربعة ملايين و640643 ناخبة وناخبًا بأصواتهم في 1824 مركز اقتراع موزعة على مستوى المملكة تحوي 8061 صندوق اقتراع، منها 3842 للذكور، و4219 للإناث.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين إيذانا ببدء الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

ويتنافس 1693 مترشحا ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعدا موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعدا، على الأقل، مخصصة للمرأة.

ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 ألفا، بما في ذلك 18 ألف متطوع، فيما يتولى نحو 53 ألف رجل أمن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزا تضم 8080 صندوق اقتراع.

وكانت الهيئة المستقلة اعتمدت إجراءات تتواءم مع ظروف جائحة كورونا عند الاقتراع من خلال استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل عن متر بين المقترعين، مع إلزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل إجراء الاقتراع، فضلا عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة الكترونية.

ويبدي البعض غضبه من المضي قدما في إجراء الانتخابات نفسها، بالنظر إلى أن المملكة فرضت عمليات إغلاق متكررة في عطلات نهاية الأسبوع، ومددت حظر التجول الليلي، وأغلقت المدارس وبعض الأنشطة التجارية.

وتسببت هذه القيود المتفرقة في زيادة الضغط على الاقتصاد المتعثر، الذي يعتمد إلى حد كبير على المساعدات.

وسيبدأ إغلاق لمدة أربعة أيام ليلة اليوم الثلاثاء، حيث لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم، وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجمعات الكبيرة والاحتفالات من قبل المرشحين الفائزين.

وسجل الأردن نحو 110 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 1295 شخصا بالفيروس، 98 بالمئة منهم أثناء الشهرين الماضيين.