شركة سعودية تستحوذ على أو بي تي أمريكا لتوسيع خدمات حقول النفط

استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من أبرز الشركات السعودية المساهمة والمستثمرين المؤسسيين على حصة في شركة "أو بي تي" ومقرها في مدينة هيوستن الأمريكية التي تعد إحدى الشركات المتخصصة في كيماويات خدمات حقول النفط والغاز.



وتشكل الكيماويات والمنتجات المتخصصة ذات المستوى العالمي عنصرًا رئيسًا لنجاح خدمات "طاقة" وتميزها، وستقوم شركة "أو بي تي" باستثمار أكثر من 10 ملايين ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) لبناء منشأة أبحاث وهندسة وتصنيع الكيماويات المحلية في مدينة الظهران.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، خالد النوح، في بيان له مساء الثلاثاء، "إن شراكتنا مع أو بي تي ستعزز من قدراتنا في مجال الأبحاث والهندسة والتصنيع المتعلقة بكيماويات خدمات حقول النفط والغاز، مما سيدعم طموحاتنا للتطوير التقني".



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أو بي تي" تشي جيون شاو: "سيسمح لنا هذا التعاون بتصنيع الكيماويات محليًا في المملكة، ويمكننا من دعم مبادرات اكتفاء في المملكة".