قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر كانت تعاني أزمة كهرباء عنيفة بدءًا من عام 2011 وحتى عام 2015، لافتًا إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن عام 2014 أن الأزمة لن تُحل إلى بعد أربعة سنوات.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن تطوير شبكة الكهرباء في مصر استغرق عامًا ما أدى إلى انتظام التيار إلى حد كبير، متابعًا: «ثم انتظمت انتظامًا عظيمًا الذي نعيشه حتى لو الفواتير زادت خلال السنوات الماضية».

وتابع: «منقدرش نشتكي من جودة الكهرباء وتوصيلاتها، ولازلنا نحتاج تطوير للشبكات وخاصة التوزيع»، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وأوضح كمال، أن «الكهرباء لم تعد سلعة استهلاكية داخلية، أو سلعة تصديرية للخارج تجلب العملة الصعبة»، قائلًا إنها «أصبحت عملة سياسية، تساهم في دعم وتقوية وتحسين العلاقات مع الدول».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.