 اليابان تمدد مدة مهمة قوات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة عام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تمدد مدة مهمة قوات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة عام

القراصنة _ أرشيفية
القراصنة _ أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 7:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 7:32 ص

مددت الحكومة اليابانية مهمة قوة الدفاع الذاتي البحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة عام.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن قرار تمديد المهمة جاء في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم.
وأضافت الهيئة أنه تقرر زيادة عدد الأفراد المشاركين في المهمة، تحسبا لأي تأثير محتمل من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يشار إلى أن اليابان نشرت مدمرات وطائرات دورية لحراسة السفن التجارية في المنطقة بموجب قانون مكافحة القرصنة منذ عام 2009 .. ومن المقرر أن تنتهي المهمة الحالية يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

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