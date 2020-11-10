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وسائل إعلام: وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بكورونا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:21 ص

تُوفي صباح الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وذلك حسبما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان صائب عريقات، قد أصيب بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.


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