الزراعة: اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي الفيروس مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

وشدد منشور رسمي تم تعميمه على كافة القطاعات والهيئات والجهات التابعة لوزارة الزراعة، على ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الزراعة ضرورة الالتزام بالنظافة العامة في كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، وأجهزة كشف الحرارة على كافة الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد على استمرار تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحدائق العامة (الأورمان، والأسماك، وحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات)، وجه الوزير بضرورة التزام العاملين بهذه الحدائق والمترددين عليها بارتداء الكمامات داخل الحدائق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك مراعاة عدم حدوث تكدس أو زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الأبواب لحماية المواطنين.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.