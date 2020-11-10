أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 5ر50 مليون حتى ظهر اليوم الاثنين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 1340 بالتوقيت العالمي، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونا و523 ألف و 502 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33 مليونا، بينما بلغ عدد الوفيات المليون و258 ألف و109 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وإيطاليا وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.