شل سنغافورة تعلن اعتزامها شطب 500 وظيفة خلال 3 أعوام

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن تحول شركة "رويال داتش شل" إلى الوقود منخفض الكربون وابتعادها عن النفط الخام، سيؤدي إلى قيامها بشطب 500 وظيفة في سنغافورة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الاخبارية السنغافورية التي أوردت النبأ، بأن العدد 500 يمثل نحو نصف الطاقة الإنتاجية في جزيرة "بولاو بوكوم" التي تقع على بعد نحو خمسة كيلومترات من البر الرئيسي لسنغافورة.

ونقلت الصحيفة عن شل سنغافورة قولها اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم خفض القوة العاملة في جزيرة "بولاو بوكوم"، والبالغ قوامها 1300 فرد، لتصل إلى 1100 بحلول نهاية عام 2021، ثم سيتم خفضها مجددا لتصل إلى 800 في غضون عامين آخرين.

وكانت شركات النفط المنافسة أعلنت مؤخرا شطب آلاف الوظائف في ظل تضرر صناعة النفط العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى انهيار الطلب على الطاقة وانهيار أسعار النفط الخام.

وأعلنت شركة بي.بي البريطانية للنفط اعتزامها شطب 10 آلاف وظيفة. كما أعلنت شيفرون كورب الأمريكية اعتزامها شطب حوالي 6000 وظيفة.