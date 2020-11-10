وفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية في سجون إسرائيل

توفي معتقل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في السجون الإسرائيلية بحسب ما أعلنته مصادر حقوقية فلسطينية.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن معتقلا يبلغ -46 عاما- توفي في سجون إسرائيل متأثرا بمعاناته من سرطان بالحنجرة والحلق، علما بأنه من سكان جنين في الضفة الغربية ومعتقل منذ عام 2003 ويقضي حكما بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما.



وكان معتقل فلسطيني توفى مطلع سبتمبر الماضي حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما تبقي له منها عدة أشهر، جراء تعرضه لجلطة قلبية.



وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية إلى 226 معتقلا منذ عام 1967.