بايدن: الحفاظ على قانون الرعاية الصحية يجب ألا يكون مسألة حزبية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على ملايين المواطنين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي من ولاية ديلاوير، مساء الثلاثاء، أن الحفاظ على قانون الرعاية الصحية يجب ألا يكون مسألة حزبية، منوهًا إلى أن الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين.

وأشار إلى أنه سيعمل مع نائبته كاميلا هاريس على تخفيف العبء عن الشعب الأمريكي، بعد التنصيب بشكل رسمي يوم 20 يناير، قائلًا إنهم يحاربان؛ من أجل التغطية الصحية للعائلات.

وتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب برسالة للشعب: «إلى كل أمريكي لو كنت مريضًا لا تقلق لن نتخلى عنكم، أو نجعلكم تواجهون التحدي وحدكم، نحن نضعكم وعائلاتكم أولا».