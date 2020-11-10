أجهزة الأمن الأرمنية تطوق موقع سقوط المروحية الروسية

طوقت أجهزة الأمن الأرمينية موقع سقوط مروحية عسكرية روسية على بعد عدة كيلومترات عن مدينة سيفاك.

وذكرت الشرطة العسكرية الأرمنية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية انتشرت حول موقع سقوط مروحية عسكرية روسية من طراز (مي-24).

من جانبها، أعلنت النيابة العامة الأرمنية أنها فتحت تحقيقا في الحادث بموجب المادتين "قتل شخصين أو أكثر بطريقة خطيرة بدوافع الكراهية العرقية أو الدينية" و"شن أو خوض حرب عدوانية".

وكانت أذربيجان قد اعترفت بإسقاطها مروحية عسكرية روسية من طراز (مي-24) بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وفتحت تحقيقا في الحادث، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا على مختلف المستويات.