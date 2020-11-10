السجن مع إيقاف التنفيذ بحق شرطي ألماني أدين بالدعوة إلى العنف

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع إيقاف التنفيذ، بحق شرطي أدين بالدعوة العلنية إلى ارتكاب جرائم، وإثارة الفتنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشرطي (55 عاما) دعا عبر الإنترنت إلى " العنف وإجراءات تعسفية" ضد مهاجرين، ورأت أن فرض غرامة مالية لم يعد يكفي في هذه القضية، " لأسباب وقائية عامة".

وتضمنت صحيفة الدعوى اتهاما للشرطي بأنه استخدم في سبتمبر على صفحة في فيسبوك متاحة للجمهور، وصف "نافري" للتحقير من شأن مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا. وقد صاغ الشرطي النص الذي كتبه بمفردات شديدة العدوانية.

وكان الشرطي اعترف بالمساهمة التي كتبها على الصفحة.

يذكر أن هناك إجراءَ تأديبيا لا يزال جاريا ضد الشرطي الذي لم يتم وقفه عن العمل بعد.

وجاءت مساهمته على خلفية أنه قرأ آنذاك شيئا عن عملية سطو زُعِمَ أن أشخاصا من شمال أفريقيا ارتكبوها بحق اثنين من المثليين، وقال الشرطي إن مصطلح "نافري" يجري استخدامه داخليا في الشرطة ويُقْصَد به "المسجلون خطر من شمال أفريقيا"، وقد اعتذر الشرطي لاحقا وقال إنه كان مريضا آنذاك وكان لديه كثير من الوقت لنشر مساهمات عبر فيسبوك.

ورد الادعاء العام بأن تصريح الشرطي لم يكن حادثة فردية، وأشارت ممثلة الادعاء إلى أن الشرطي استخدم هذا التصريح في منشورات أخرى ذات المحتوى اليميني.