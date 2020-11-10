أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم، إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والتي بلغت 11.6 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس الماضيين, في حين ارتفع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة تقارب 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار درهم.

ونقلت وكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم عن سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، قوله إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% للحكومات المحلية.

وأشار اليتيم، إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45%، مقابل 55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية 30% من إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وأضاف: "ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقا للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا".

كما أشار إلى أن وزارة المالية ستواصل متابعة السياسات الضريبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد اليتيم عدم وجود أية خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.