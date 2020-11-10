رواد النيل : المبادرة خرجت أكثر من 152 اخصائيا في تطوير الأعمال

قال مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة (رواد النيل) الدكتور أحمد حسني، إن المبادرة الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، تسهم في بناء الكوادر البشرية المؤهلة؛ لتقديم خدمات تطوير الأعمال في مصر، من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مختلف المجالات وللعديد من الجهات من بينها البنوك ومراكز الشباب.. مشيرا إلى أن المبادرة خرجت أكثر من 152 أخصائي تطوير أعمال.

وأضاف حسني - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تفخر بتخريج أكثر من 152 أخصائي تطوير أعمال، بينهم 112 أخصائي تطوير أعمال وموظفي (كول سنتر) في نحو 12 بنكا مشاركا في المبادرة، بالإضافة إلى 31 أخصائي تطوير أعمال تابعين لوزارة الشباب والرياضة و9 تابعين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن إعداد أخصائي تطوير أعمال يمر بـ 8 مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في وضع معايير ترشيح لوظيفة أخصائي تطوير الأعمال، ثم مرحلة الاختبارات السلوكية والفنية، تعقبها مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار الأخصائيين.

وأوضح حسني أن المرحلة الرابعة تتمثل في توفير برنامج شهادة أخصائي تطويرالأعمال الذي يتجاوز 144 ساعة تدريبية، ثم المرحلة الخامسة برنامج (ابدأ وحسن مشروعك)، ثم برنامجي حل المشكلات والإرشاد ومدته 40 ساعة، والمرحلة السابعة برنامج قضايا رئيسية لتطوير الأعمال، والخامسة برنامج خدمات التمويل غير البنكية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومدته 40 ساعة.

ولفت الدكتور أحمد حسني إلى أن 12 بنكا شارك في انتشار مراكز تطوير الأعمال من خلال 28 مركزا في 16 محافظة، وتم إنشاء وتشغيل 24 مركزا لتطوير الأعمال منها، بالإضافة إلى مركز تابع لجهاز تنمية المشروعات تحت التجهيز و3 مراكز تحت الإنشاء منها اثنان تابعان لبنك ناصر، ومركز تابع لبنك التنمية الصناعية.

وبين أن البنك الأهلى قام بإنشاء 4 مراكز تطوير أعمال، وبنوك (مصر والقاهرة وناصر) 3 مراكز لكل منها، وبنوك قطر الوطني- الأهلي والمصري لتنمية الصادرات وقناة السويس والتعمير والإسكان والبنك الزراعي بواقع مركزين لكل بنك، ثم بنوك التجاري وفا والتمية الصناعية ومشاريع مصر بواقع مركز لكل منها.