وفاة أصغر شخص حجما في فيتنام بعد إصابته بسكتة دماغية مفاجئة

توفي أصغر شخص حجما في فيتنام، وهو طفل يبلغ من العمر 11 عاما ولا يزيد وزنه عن 3.9 كيلوجرام فقط، أمس الاثنين إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الاخبارية الفيتنامية بأن الطفل "دينه فان كيري"، المنحدر من إقليم "كوانج نجاي" في وسط البلاد، كان يعاني من متلازمة "سيكل"، وهو اضطراب نادر منعه من النمو جسديا وعقليا، حيث يتسبب في قصر القامة وصغر حجم الرأس.

وقد توفي كيري بعد أربعة أيام من نقله إلى المستشفى، إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة يوم الخميس الماضي، تم نقله على إثرها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وقال أحد أقارب الطفل: "فقد وعيه بينما كان في المدرسة يوم الخميس الماضي، وتم نقله سريعا إلى المستشفى، لكنه لم يتمكن من البقاء على قيد الحياة".

وكان وزن كيري لا يتعدى الثلاث كيلوجرامات فقط بينما كان في سن الخامسة، وكان طوله 50 سنتيمترا. أما في سن الحادية عشرة، فقد كان طوله 62 سنتيمترا.