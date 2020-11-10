روسيا: لقاح «سبوتنيك في» فعال بنسبة تزيد عن 90%

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قالت وزارة الصحة الروسية في رسالة نصية إن اللقاح الروسي "سبوتنيك في" للوقاية من فيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90 بالمئة، وفقا للملاحظات الأولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوكسانا درابكينا، مدير مركز البحوث الوطنية للطب الوقائي التابع لوزارة الصحة قولها إن الوزارة ذكرت الملاحظات على مرضى تخطوا المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح.

وتم إعطاء اللقاح للعاملين في المجال الصحي والمسؤولين وغيرهم، بالإضافة إلى 40 ألف شخص خضعوا لتجربة اللقاح.

وأوضح ألكسندر جينسبرج مدير معهد "جماليا" الذي طور اللقاح أنه من المتوقع صدور التقرير الأولي عن نتائج تجارب المرحلة الثالثة خلال الشهر الجاري.