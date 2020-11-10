بايدن: فشل ترامب في الإقرار بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن فشل دونالد ترامب، في الإقرار بفوزه في الانتخابات الرئاسية لا يغير من خطة انتقال السلطة، مشيرًا إلى أنهم بدؤوا الخطة بالفعل.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي من ولاية ديلاوير، مساء الثلاثاء، أنهم أعلنوا عن خطة أمس للعمل خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «نمضي قدما بطريقة منسجمة في إعلان إدارة البيت الأبيض ولا شيء سيوقفنا».

ولفت إلى أن عدم إقرار إدارة ترامب بالهزيمة لن يكون له تأثير على خططه من الآن وحتى التنصيب بشكل رسمي يوم 20 يناير، مؤكدًا أن «أمريكا عادت مرة أخرى»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن الفرصة سنحت له للحديث مع ستة من قادة العالم، مضيفًا: «الرئيس المقبل يرث دولة منقسمة على نفسها وتعاني حالة من التشتت، ونعمل على إعادة أمريكا لمكانة الاحترام».