 الرئيس التونسي يسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بالخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بالخارج

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:24 م
سلم الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس بالخارج.

وأدى السفراء الجدد - بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية - اليمين أمام الرئيس التونسي، بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأوضح البيان أن قائمة السفراء ضمت كلا من محمد بن يوسف سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية، ورياض بن سليمان، سفيرًا لدى مملكة السويد، وسمير المنصر سفيرًا لدى الجمهورية الإيرانية، وطارق بالطيب سفيرًا لدى الكونفدرالية السويسرية، وعبد الحميد الغربي سفيرًا لدى جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

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