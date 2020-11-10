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عباس: نمد أيدينا لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:46 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، "نمد أيدينا لفتح صفحة جديدة" مع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد عباس في كلمة تلفزيونية بمناسبة الذكرى السنوية 16 لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، الحرص على تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية ونيل الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.

وأبدى استعداده للعمل مع بايدن من أجل السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا والعالم.

وقاطعت السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2017، عقب إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفضت أي تعاطي مع خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وشدد عباس على ضرورة أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن؛ من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام القادم، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال "مهما طال الزمن وزادت الضغوطات والاتهامات الباطلة وتزييف الحقائق، فلن نتنازل عن أي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "سنواصل العمل إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، وتتجسد دولتنا ذات السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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