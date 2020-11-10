عمدة نيويورك يحذر من موجة كورونا ثانية تقترب بشكل خطير

حث عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو سكان المدينة اليوم الاثنين، على منع حدوث موجة ثانية "قريبة بشكل خطير" من فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع الفيروس الفتاك من إعادة دخوله إلى مدينة نيويورك"، مضيفاً "علينا أن نوقف حدوث موجة ثانية من الفيروس هنا..إنها تقترب بشكل خطير".

وأضاف دى بلاسيو أن عدد الحالات في ازدياد وإن المدينة تشهد انتشارا مجتمعيا . ودعا الناس إلى ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) والحفاظ على التباعد الاجتماعى من أجل تجنب جولة الإغلاق في نيويورك التي كانت بؤرة تفشي الفيروس المميت في المدينة الربيع الماضي .

وقال "لا يمكننا المخاطرة بالعودة إلى عمليات إغلاق أكبر لمدينتنا واقتصادنا والمزيد من القيود".