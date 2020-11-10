القبض على 8 أشخاص بإيطاليا لاستغلالهم العمال المهاجرين في بناء اليخوت مقابل أجور زهيدة

قالت الشرطة الجرائم المالية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص، في عملية كشفت عن استغلال العمال في أحواض بناء السفن على ساحل ليجوريا بشمال غرب البلاد.



وجاء في بيان الشرطة أن هناك عشرات العمال المهاجرين، ومعظمهم من بنجلاديش، الذين تم تعيينهم للقيام بأنشطة شاقة ويحتمل أن تكون خطيرة، مثل لحام وطلاء "اليخوت الكبيرة وتلك الضخمة جدا".



ويحصل كل عامل على ما يتراوح بين 4 و5 يورو (7ر4 و9ر5 دولار) في الساعة الواحدة، ويتم إجبارهم على العمل لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميا، بدون أن يحصلوا على مزايا أو تأمينات، "وعادة ما يتم تهديدهم وإهانتهم وضربهم".



وقد تم وضع سبعة من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم قيد الحبس الاحتياطي، بينما تم وضع الشخص الثامن قيد الإقامة الجبرية. كما صادرت الشرطة أصولا تقدر قيمتها بنحو مليون يورو من المشتبه بهم.