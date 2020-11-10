قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار في كاراباخ

بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها في إقليم كاراباخ صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، وذلك بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها فجر اليوم - "أن أول أربع طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام والمركبات وناقلات الجنود المدرعة والعتاد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من المعدات، موضحة أن عملية نشر القوات في كاراباخ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.. وأضافت "أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية كاراباخ غير المعترف بها.