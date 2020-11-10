العاهل الإسباني يترأس فعاليات الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة

يترأس العاهل الإسباني، الملك فيليب السادس، اليوم الثلاثاء، الفعاليات الرسمية التي ستقام اليوم في مدريد، بقصر الباردو الملكي؛ بمناسبة اليوبيل الماسي لتأسيسي منظمة الأمم المتحدة، بحضور رئيس الحكومة، بدرو سانشيث، وممثلين عن مؤسسات السلطات الرئيسية في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل منظمات ووكالات الأمم القائمة في إسبانيا.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كلمة في هذه الفعاليات بخاصية الفيديوكونفرنس، بالإضافة إلى قادة دوليين بارزين ملتزمين بشكل خاص بالتعددية والأمم المتحدة.
ويشهد الحدث تقديم مبادرة "معًا من أجل تعزيز التعددية"، التي روجت لها حكومة إسبانيا وشاركت في رعايتها حكومة السويد، وتهدف إلى إطلاق دعوة للعمل لجعل إعلان الذكرى الـ75 للأمم المتحدة حقيقة واقعة، الذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الـ21 سبتمبر، حيث مثل العاهل الإسباني بلاده في الحدث الذي أقيم في نيويورك وشهد اعتماد الإعلان المذكور.
وتدعم مبادرة "معًا من أجل تعزيز التعددية" -بالإضافة إلى إسبانيا والسويد- كلا من البلدان التالية: بنجلاديش، كندا، جمهورية كوريا الجنوبية، كوستاريكا، الأردن، نيوزيلندا، السنغال، جنوب إفريقيا وتونس.
ومن المقرر أن يشارك رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى لكل من هذه الدول افتراضيا في الفعاليات الرسمية المؤسساتية التي ستقام اليوم، كما سيشارك بالحضور في الحدث السفراء المعتمدين لهذه الدول في إسبانيا.
وتسلط الفعاليات الرسمية المؤسساتية التي تقام اليوم الضوء على التزام إسبانيا بالبناء الجماعي لعالم أكثر سلامًا وعدلًا وتكاملًا واستدامة من خلال التعددية والتعاون الدولي.
وترغب الدول المشاركة، من خلال هذه المبادرة، في رفع مستوى الطموح وتعزيز النظام متعدد الأطراف؛ ليكون قادرًا على مواجهة التحديات العالمية الكبرى معًا.
وتسعى إسبانيا، والدول المشاركة، للمساهمة في جعل الذكرى السنوية الـ75 للأمم المتحدة أكثر من مجرد مناسبة رمزية.