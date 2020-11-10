العاهل الإسباني يترأس فعاليات الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة

يترأس العاهل الإسباني، الملك فيليب السادس، اليوم الثلاثاء، الفعاليات الرسمية التي ستقام اليوم في مدريد، بقصر الباردو الملكي؛ بمناسبة اليوبيل الماسي لتأسيسي منظمة الأمم المتحدة، بحضور رئيس الحكومة، بدرو سانشيث، وممثلين عن مؤسسات السلطات الرئيسية في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل منظمات ووكالات الأمم القائمة في إسبانيا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كلمة في هذه الفعاليات بخاصية الفيديوكونفرنس، بالإضافة إلى قادة دوليين بارزين ملتزمين بشكل خاص بالتعددية والأمم المتحدة.

ويشهد الحدث تقديم مبادرة "معًا من أجل تعزيز التعددية"، التي روجت لها حكومة إسبانيا وشاركت في رعايتها حكومة السويد، وتهدف إلى إطلاق دعوة للعمل لجعل إعلان الذكرى الـ75 للأمم المتحدة حقيقة واقعة، الذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الـ21 سبتمبر، حيث مثل العاهل الإسباني بلاده في الحدث الذي أقيم في نيويورك وشهد اعتماد الإعلان المذكور.

وتدعم مبادرة "معًا من أجل تعزيز التعددية" -بالإضافة إلى إسبانيا والسويد- كلا من البلدان التالية: بنجلاديش، كندا، جمهورية كوريا الجنوبية، كوستاريكا، الأردن، نيوزيلندا، السنغال، جنوب إفريقيا وتونس.

ومن المقرر أن يشارك رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى لكل من هذه الدول افتراضيا في الفعاليات الرسمية المؤسساتية التي ستقام اليوم، كما سيشارك بالحضور في الحدث السفراء المعتمدين لهذه الدول في إسبانيا.

وتسلط الفعاليات الرسمية المؤسساتية التي تقام اليوم الضوء على التزام إسبانيا بالبناء الجماعي لعالم أكثر سلامًا وعدلًا وتكاملًا واستدامة من خلال التعددية والتعاون الدولي.

وترغب الدول المشاركة، من خلال هذه المبادرة، في رفع مستوى الطموح وتعزيز النظام متعدد الأطراف؛ ليكون قادرًا على مواجهة التحديات العالمية الكبرى معًا.

وتسعى إسبانيا، والدول المشاركة، للمساهمة في جعل الذكرى السنوية الـ75 للأمم المتحدة أكثر من مجرد مناسبة رمزية.