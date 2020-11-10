وزير الدفاع السوداني يدعو كافة الأطراف في إثيوبيا إلى ضبط النفس

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دعا ‏وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم كافة الأطراف في إثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، على ضوء تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودان الرسمية (سونا).

وفي تصريح صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع اليوم الاثنين، أكد وزير الدفاع السوداني أن "السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا من اقتتال"، داعيا كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس.

وأضاف وزير الدفاع السوداني أن بلاده ستواصل جهودها لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض.

كما الوزير المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه إستقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة.

وتدور حاليا اشتباكات بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم في منطقة تيجراي المضطرب شمال البلاد.

وقد سعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مجددا اليوم لطمأنة المجتمع الدولي بشأن العمليات العسكرية في منطقة تيجراي، في حين قال الجيش إنه " يقوم الآن بضرب أهداف".

وكانت الأمم المتحدة وجهات أخرى قد أعربت عن قلقها عقب أن أعلن آبي الأسبوع الماضي فرض حظر التجوال وإرسال جنود للمنطقة الواقعة بشمال البلاد، لمواجهة انتفاضة متمردين تقودها جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم المحلي.

وبسبب انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات الهاتفية، أصبح من الصعب على الصحفيين في أديس أبابا معرفة ما يحدث على الأرض في تيجراي، المتاخمة لإريتريا.