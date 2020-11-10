استقال جيمس أندرسون، وكيل البنتاغون لشئون السياسة، اليوم الثلاثاء، بعد اشتباك مع البيت الأبيض، ما أثار مخاوف من أن هناك عملية تطهير لمسئولي وزارة الدفاع الأمريكية بعد الانتخابات.



وبحسب مجلة "بولتيكو"، فإنه من المحتمل أن يمهد رحيل جيمس أندرسون، وكيل وزارة الدفاع لشئون السياسة، الطريق أمام أنطوني تاتا، مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب السياسة العليا، والذي تم التراجع عنه بسبب تغريدات معادية للإسلام.



أندرسون، الذي تم اعتباره في يونيو المسئول الثاني عن السياسة، لكنه قام بأعمال المنصب الأعلى، قدم خطاب استقالته صباح اليوم الثلاثاء، وكان من المتوقع أن يطلب منه البيت الأبيض الاستقالة في الأيام القليلة المقبلة.



وتأتي استقالة أندرسون أيضًا بعد يوم واحد من إقالة ترامب وزير الدفاع مارك إسبر؛ بسبب خلافات حول السياسة.



وكتب أندرسون في الرسالة: "أنا ممتن بشكل خاص لأنني عُهدت إلي قيادة رجال ونساء السياسة المتفانين، الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في أمن أمتنا، الآن كما هو الحال دائمًا، يعتمد نجاحنا على المدى الطويل على الالتزام بدستور الولايات المتحدة".



واستقال أندرسون بعد خلاف حاد مع مكتب شئون الموظفين بالبيت الأبيض، وقد توقع مسئولون دفاعيون حاليون ومسؤول دفاعي سابق، أن يكون أندرسون أول مغادرين في أعقاب طرد إسبر.



بصفته أحد كبار المسئولين في البنتاجون، فإن وكيل وزارة الدفاع للسياسة يعد المستشار الرئيسي لوزير الدفاع في صياغة سياسة الأمن القومي، والدفاع عبر مجموعة من القضايا البارزة.