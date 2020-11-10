بومبيو: العقوبات على جبران باسيل ستوفر نتيجة جيدة للبنانيين

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ناقشت مع نيجيريا التصدي لداعش حول العالم وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى فرض عقوبات على وزير خارجية لبنان السابق، جبران باسيل.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على باسيل؛ بسبب دوره في الفساد، مؤكدًا أن أمريكا تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بالشفافية والنزاهة.

ووصف العقوبات على وزير الخارجية اللبناني الأسبق بأنها مناسبة وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني للتصدي لقادة فاسدين، متابعًا: باسيل منتمٍ لحزب الله والشعب اللبناني يريد بلدًا مستقلًا وذات سيادة.

وأوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات، اليوم الثلاثاء، على شركة إيرانية عسكرية، مشيرًا إلى أن من يتعاملون مع النظام الإيراني يجازفون بالتوجه نحو نفس المصير.

ولفت إلى الإعلان عن صفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة لاحقًا، معلقًا: «سنوفر لهم نظم الأسلحة التي تؤكد أمنهم وتحميهم من إيران»، وفقًا لتعبيره.