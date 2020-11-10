 التوصل إلى اتفاق في الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية طويلة الأجل - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

التوصل إلى اتفاق في الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية طويلة الأجل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 6:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 6:15 م

توصل مفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن الميزانية القادمة طويلة الأجل للتكتل، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليون يورو، حسبما أعلن ممثلو البرلمان ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك