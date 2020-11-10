التوصل إلى اتفاق في الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية طويلة الأجل

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توصل مفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن الميزانية القادمة طويلة الأجل للتكتل، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليون يورو، حسبما أعلن ممثلو البرلمان ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.