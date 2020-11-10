محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة موقف المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المشروعات الاستثمارية بمراكز المحافظة للوقوف على جديتها في التنفيذ، مشددا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين خلال ١٥ يوما من تاريخه.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ،مساء اليوم،بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد انيس سكرتيرعام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.

وناقش مجلس الإدارة آليات وضع الضوابط القانونية لتحويل الشركات الاستثمارية من أفراد إلى مجموعة وذلك لمنع البيع من الباطن والتربح بأراضي الدولة.

كما تناول المجلس دراسة إمكانية تأجير الأراضي التي لم يتم تقنينها والموافقة على تأجيرها طبقا الشرائح القانونية المعمول بها.