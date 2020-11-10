 محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة موقف المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة موقف المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين

محمد الزملوط
محمد الزملوط
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:56 م

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المشروعات الاستثمارية بمراكز المحافظة للوقوف على جديتها في التنفيذ، مشددا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين خلال ١٥ يوما من تاريخه.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ،مساء اليوم،بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد انيس سكرتيرعام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.

وناقش مجلس الإدارة آليات وضع الضوابط القانونية لتحويل الشركات الاستثمارية من أفراد إلى مجموعة وذلك لمنع البيع من الباطن والتربح بأراضي الدولة.

كما تناول المجلس دراسة إمكانية تأجير الأراضي التي لم يتم تقنينها والموافقة على تأجيرها طبقا الشرائح القانونية المعمول بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك