شركات الإلكترونيات الفلبينية تتوقع انكماش الصادرات بوتيرة أقل من التوقعات

قال دان لاشيسا، رئيس منظمة تضم شركات أشباه المواصلات والإلكترونيات في الفلبين، انكماش الصادرات بوتيرة أقل من التوقعات السابقة مطلع هذا العام.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المنظمة عدلت من توقعاتها بشأن نسبة انكماش الصادرات هذا العام من 15% إلى 5%، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية والاستهلاكية والصناعية.



وأضاف لاشيسا أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات من المنتجات الإلكترونية بنسبة 7% العام المقبل، في حال توافر لقاح لفيروس كورونا وإقرار قوانين ضرائب محلية جديدة.



وأشارت المنظمة إلى صادرات المنتجات الإلكترونية، التي تمثل أكثر من نصف صادرات الفلبين، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 3ر43 مليار دولار عام 2019.