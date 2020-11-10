 تقرير سوداني: وفد إسرائيلي يصل إلى الخرطوم الأحد المقبل - بوابة الشروق
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تقرير سوداني: وفد إسرائيلي يصل إلى الخرطوم الأحد المقبل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:04 م
كشفت مصادر موثوقة عن أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر لموقع "باج نيوز" السوداني إن الوفد فني، ومن المتوقع أن يصل يوم الأحد المقبل.

ولم تؤكد الحكومة رسميا، ولم تنف الزيارة المتوقعة للوفد.

وفي 23 أكتوبرالماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك، توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لإقامة العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاقا لإقامة علاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة منتصف سبتمبر الماضي، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.

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