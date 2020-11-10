الإمارات وميانمار يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ميانمار بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه وقع البيان من جانب الإمارات المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، فيما وقع من جانب جمهورية ميانمار مندوبها الدائم السفير كياو موي تون.

وأكد البيان المشترك على المصالح المشتركة للبلدين من خلال تشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في السياق ذاته، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبحثا فرص التعاون على مستوى الأمم المتحدة، كما تطرقا إلى وضع الروهينجا، وضرورة وجود قنوات اتصال مفتوحة، والتي تعتبر مسألة ذات أولوية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تترأسها دولة الإمارات حاليا.