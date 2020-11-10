رابطة المصايد الصينية: تشديد اختبار عبوات الأطعمة البحرية يضر بالواردات

قالت رابطة المصايد الصينية، إن اتجاه الصين لتشديد عملية اختبار عبوات الأطعمة البحرية المستوردة لرصد آثار فيروس كورونا، يضر بالطلب من جانب المستهلكين المحليين، الذين يشعرون بالقلق بشأن سلامة هذه المنتجات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يو بين، نائب سكرتير الرابطة قال خلال قمة عبر الانترنت حول الأطعمة البحرية إنه تم ثبوت وجود آثار لفيروس كورونا على سطح عبوات أطعمة بحرية مستوردة في نحو عشر مدن، ما دفع سلطات الموانئ لتشديد الاختبارات.

وقالت الرابطة إنه لا يجب أن يشعر المستهلكون بالذعر حيث إنه يمكن السيطرة على خطورة العدوى.

وأصبحت الصين دولة مستوردة للمنتجات البحرية هذا العام، بعد أن كانت دولة مصدرة لمدة 17 عاما.

يذكر أن واردات الصين من الأطعمة البحرية ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة من 2017 حتى 2019، حيث تباطأ نمو الانتاج المحلي خلال هذه الفترة.