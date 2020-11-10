يشهد فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة عرضه الأول في دولة الإمارات، السبت ٢١ نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان السينمائي السنوي لمؤسسة الشارقة للفنون منصة الشارقة للأفلام والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وتقام الدورة الحالية من المهرجان عبر شبكة الإنترنت وفي عدد من دور العرض في الشارقة، وتشهد عرض أكثرمن 60 فيلماً طويلاً وقصيراً، وبرنامجاً عاماً من الجلسات والورش، بالإضافة إلى برنامج المحترف السينمائي والجوائز.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس