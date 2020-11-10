شركة إير شاتل النرويجية تحذر من احتمال إفلاسها بعد رفض منحها مساعدات حكومية

قالت شركة إير شاتل النرويجية، إنها تواجه خطورة الإفلاس، وذلك بعد يوم من رفض النرويج طلبها بالحصول على مساعدات حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تكبدت صافي خسائر خلال الربع الثالث تقدر بـ980 مليون كرونة (109 ملايين دولار).



وأضافت الشركة أنها في حاجة لرأس مال إضافي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المقبل من أجل أن تستمر في عملها، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه أزمة فيروس كورونا في استنزاف الاحتياطات النقدية للشركة.



ويأتي هذا التحذير بعدما أن ذكرت الشركة أمس الاثنين إنها سوف تمنح 1600 موظف إجازة بدون مرتب لتوفير الأموال، وذلك عقب قيامها بالفعل بتسريح 80% من قوتها العاملة.



وأوضحت الشركة أنه بدون التوصل لاتفاق بشأن حصولها على مساعدات ورأس مال جديد وانتعاش السفر "سوف تكون هناك خطورة كبيرة بأن تدخل الشركة مرحلة الإفلاس".



وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لجمع رأس مال من خلال التمويل الاضافي وإعادة هيكلة الديون وبيع وإعادة تمويل أصول، كما سوف تعمل على مراجعة خطة عملها وحجم عملياتها.