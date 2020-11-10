دشن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مبادرة لترشيد المياه بمدارس بورسعيد والمنشآت التعليمية، عن طريق تركيب فلتر المياه الذكي؛ كمشاركة مجتمعية.



جاء ذلك أثناء تفقد وكيل الوزارة لمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بحي الزهور؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بحضور هشام الجعبري مدير إدارة شمال التعليمية، وخليل الطوبشي مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.



وقال باهي إن هذه المبادرة تأتي في سياق سياسة الدولة لترشيد مياه الشرب، والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع جمعية خيرية في بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع إحدى الجمعيات لتركيب 100 فلتر لـ10 مدارس كمرحلة أولى على مستوى المحافظة لترشيد مياه الشرب، مضيفا أن المبادرات الهادفة صديقة البيئة.