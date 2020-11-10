ندوة لتكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

قال رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الناقد الأمير أباظة، إن الفنان صلاح عبدالله مدرسة خاصة بذاتها تقترب من مدرسة الريحاني لكنها تختلف من حيث تنوع الأدوار، مؤكدا أن صلاح يثقل أي عمل يشارك فيه.



جاء لك خلال ندوة أقيمت اليوم الثلاثاء، لتكريم الفنان صلاح عبد الله، على هامش فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



وأضاف أباظة أنه تلقى تأييدا شديدا عبر الفيس بوك بمجرد طرح فكرة تكريم صلاح عبدالله، وذلك قبل إبلاغه رسميا بالتكريم في أغسطس الماضي؛ لأنه فنان حقيقي يستحق التكريم.



من جانبه، شكر الفنان صلاح عبد الله إدارة المهرجان لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، لافتا إلى أن هذا التكريم يعتبر تكريما لجميع فناني الصف الثاني، ولا يوجد فنان وصل لشهرة ونجومية إلا وواجه صعوبات كبيرة.



وأشار عبد الله إلى أن الكاتب الراحل لينين الرملي والفنان محمد صبحي أصحاب فضل كبير عليه والسبب في دخوله عالم الفن واحترافه التمثيل، و هو الدور الذى يقوم به المخرج خالد جلال حاليا مع المواهب الجديدة في مركز الإبداع، موضحا أنه لا يوجد مجال للواسطة أو المحسوبية في الفن.



تضمنت الندوة عرضا لفيلم تسجيلي عن حياة الفنان صلاح عبدالله ومشواره الفني، إلى جانب مناقشة لأجزاء من كتاب "صلاح عبدالله مواطن ومواطن ومواطن" للكاتب زين العابدين خيري، ضمن إصدارات المهرجان.



حضر الندوة الفنانون عزت العلايلي، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، محمود حميدة، المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير محسن أحمد.