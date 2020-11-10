الخارجية الروسية: موسكو تعتبر اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية ايجابي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية الروسية العسكرية من طراز "مي – 24".

وقالت الخارجية - في بيان - "نقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بمسؤوليها عن إسقاط المروحية الروسية، فضلا عن التأكيدات التي قدمها لنا الجانب الأذربيجاني بأنه سيتم إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث ومعاقبة الجناة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية

وكانت الخارجية الأذربيجانية أعلنت اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مروحية عسكرية من طراز "مي-24" تابعة لروسيا فوق منطقة ناختشيفان من الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وشددت الخارجية الأذربيجانية على أن "الجانب الأذربيجاني يعتذر للجانب الروسي فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي، الذي لم يكن موجها ضد الجانب الروسي، مؤكدا أن باكو على استعداد لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية".

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، عن سقوط مروحية تابعة للقوات العسكرية الروسية فوق الأراضي الأرمينية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن "مروحية روسية أسقطت في أرمينيا من نوع "مي-24"، بعد تعرضها لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة".

وأضافت الوزارة في بيان، "قتل اثنان وأصيب آخر من طاقم المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا ويجري تحديد الجهة التي أطلقت النار عليها من قبل قيادة القاعدة العسكرية الروسية".