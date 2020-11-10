محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما في قضية تلوث الهواء المرفوعة ضد إيطاليا

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية مرفوعة ضد إيطاليا لسوء جودة الهواء في مدن كبرى مثل روما وميلانو وباليرمو وتورين وفينيسيا وفيرونا.

وتواجه إيطاليا خطرا بسبب المستويات المرتفعة للغاية من الجسيمات الدقيقة (بي إم 10)، وهي واحدة من أكثر المؤشرات شيوعا لتلوث الهواء.

وتنص قوانين الهواء النظيف للاتحاد الأوروبي على أن مستويات (بي إم 10) يجب أن يكون متوسطها في العام أقل من 40 ميكرون لكل متر مكعب وأن ترتفع فوق 50 ميكرون لكل متر مكعب لمدة لا تزيد عن 35 يوما في السنة.

وتم تجاوز هذين المعيارين في مناطق واسعة من إيطاليا اعتبارا من 2008 فصاعدا.

وترى المفوضية الأوروبية - التي فتحت القضية في أعلى محكمة في الاتحاد عام 2018 – أن إيطاليا لم تفعل سوى القليل للحد من التلوث.

وتقول المفوضية، المسؤولة عن ضمان التزام الدول الأعضاء بالقوانين المشتركة للتكتل، إن خطط العمل التي قدمتها إيطاليا لم تعالج المشكلة بشكل كاف.

وقال أندريا مينوتولو ، المدير العلمي في جماعة الضغط البيئية الإيطالي "ليجامبيانتي"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العقوبات المتوقعة قد تصل إلى "عشرات الملايين من اليورو".