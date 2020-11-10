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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يسجل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:58 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في لبنان، إلى 95355 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 732 حالة.

وقالت إن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 6442 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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