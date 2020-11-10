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إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 2:16 م

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، إصابة وزير الصحة المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن نتيجة الفحص المعملي لفيروس كورونا لوزير الصحة، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جاءت إيجابية.

وأوضحت أنه فور شعورهم بالأعراض تم إجراء الفحص المعملي وجاءت النتيجة إيجابية لكل منهم، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم بحالة صحية جيدة، وأن وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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