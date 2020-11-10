بولندا تسجل 25 ألفا و484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البولندية في تغريدة اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بولندا كانت سجلت أمس الاثنين 21 ألفا و713 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 593 ألفا و592 حالة.

وطبقا لوزارة الصحة ارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 330 حالة لتصل إلى 8375.

ونقلت بلومبرج عن الوزارة القول إن عدد الأسرة التي يشغلها المصابون بفيروس كورونا يبلغ 21 ألفا و640 سريرا، مقارنة بـ 20 ألفا و967 أمس الاثنين.

وبلغ عدد المرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي 1898 حالة، مقابل 1804 أمس الاثنين.

وبلغ عدد من يخضعون للحجر الصحي 407 آلاف و486 شخصا، مقابل 376 ألفا و567 أمس الاثنين.

وأظهرت إحصاءات الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230 ألفا و 661.