إثيوبيا: مباحثات السلام مع حكومة تيجراي ممكنة إذا دُمرت القوة العسكرية للمنطقة

اعترفت الحكومة الإثيوبية بسقوط مجمع القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي في عاصمة منطقة تيجراي في أيدي قوات المنطقة.

وقالت إثيوبيا إن مباحثات السلام مع حكومة منطقة تيجراي ممكنة فقط إذا دُمرت القوة العسكرية للمنطقة وقُبض على زعمائها، وذلك حسبما أفادت فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، يوم الأحد الماضي، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أسباب الإقالة التي جاءت بعد أيام من إصدار أمرا بعملية عسكرية في إقليم تيجراي، وفقا لوكالة رويترز.