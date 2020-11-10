بحلول يوم 14 ديسمبر المقبل، سيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي بالولايات المتحدة الأمريكية للإدلاء بأصواتهم كل في ولايته، لاختيار الرئيس القادم حسب نتيجة التصويت الشعبي، وبعد الانتهاء من عملية التصويت ترسل النتائج إلى واشنطن ثم إلى الكونجرس يوم 23 من نفس الشهر.

وحسب القانون الأمريكي، فإن" أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من ديسمبر" الذي يصادف هذا العام 14، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للتصويت، وفي يوم 6 يناير يتم فرز الأصوات وقراءة الأصوات الخاصة بالمجمع الانتخابي في الكونجرس، ومن ثم إعلان الفائز.. لكن ماذا يحدث في حال عدم إدلاء أعضاء المجمع الانتخابي (الناخبين) بأصواتهم وفق نتائج التصويت الشعبي؟

معروف أن المواطنين الأمريكيين حين يذهبون للتصويت في الانتخابات الرئاسية، فإنهم لا يصوتون للرئيس مباشرة، فهم يختارون مندوبي الولايات لاختيار رئيسهم المقبل، لكن في الحقيقة هؤلاء المندوبين غير ملزمين بالتصويت وفقًا لنتائج التصويت الشعبي، بموجب قاعدة أن "الفائز يحصل على كل الأصوات".

ويقول موقع "المجمع الانتخابي"، إنه لا يوجد نص دستوري أو قانون اتحادي يلزم الناخبين (أعضاء المجمع الانتخابي) بالتصويت وفقًا لنتائج التصويت الشعبي في ولاياتهم.

• من هو الناخب الخائن؟

ومع ذلك، تطلب بعض الولايات من الناخبين الإدلاء بأصواتهم وفقًا للتصويت الشعبي، بناء على تعهدات والتزامات تُفرض على الناخبين، فعلى سبيل المثال أجازت المحكمة العليا للأحزاب السياسية انتزاع تعهدات من الناخبين للتصويت لمرشحي الأحزاب.

فيما تنص بعض قوانين الولايات على أن ما يسمى "الناخب الخائن"، قد يتعرضون للغرامات أو قد يتم استبعادهم بسبب الإدلاء بصوت غير صحيح، ويتم استبدالهم بناخب بديل.

والناخب الخائن هو الذي يصوت لمرشح رئاسي خلال الشخص الذي أُلزم بالتصويت له من قبل التصويت الشعبي.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتم محاكمة أي ناخب على الإطلاق لفشله في التصويت كما تم التعهد به، إلا أنه تم استبعاد العديد من الناخبين واستبدالهم ، وفُرضت غرامة على آخرين في عام 2016 لفشلهم في التصويت كما تم التعهد به.

• ناخبون خالفوا التصويت الشعبي

ويؤكد موقع "المجمع الانتخابي" أنه من النادر أن يتجاهل الناخبون التصويت الشعبي من خلال الإدلاء بأصواتهم الانتخابية لصالح شخص آخر، فعبر تاريخ الولايات المتحدة صوت أكثر من 99% من الناخبين على النحو الذي تعهدوا به.

وحسب أرشيف مجلس النواب الأمريكي، كان هناك ناخب غير أمين في كل من الانتخابات التالية: 1948، و1956، و1960، و1968، و1972، و1976، و1988، كما تم الإدلاء بورقة بيضاء في عام 2000.

وفي انتخابات عام 2016، صوت 7 ناخبين على خلاف نتائج التصويت الشعبي الرئاسي لولاياتهم، فيما خالف 7 آخرون في اقتراع نائب الرئيس.