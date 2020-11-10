القبض على راهب سابق في كمبوديا متهم باغتصاب 12 طفلا بعد 6 أعوام من هروبه

ألقت السلطات في كمبوديا القبض على راهب سابق هارب، بعد ستة أعوام من الهرب، عقب إدانته باغتصاب 12 طفلا من الرهبان المبتدئين في معبد بوذي.

وقالت وحدة حماية الأطفال، وهي منظمة غير حكومية، تعمل مع شرطة كمبوديا لمواجهة الجرائم ضد القصر، اليوم الثلاثاء إنه تم اتهام الرجل (46 عاما) رسميا بعدة تهم تتعلق باغتصاب أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عاما.

وقال جيمس ماكابي رئيس الوحدة، إنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به، المحتجز حاليا، في يونيو الماضي. ومع ذلك تم إبقاء نبأ اعتقاله سرا حتى هذا الأسبوع بسبب الحساسية المتعلقة بعملية نزع صفة الراهب عنه، والتي تم استكمالها مؤخرا.

ويتردد أن الراهب السابق ارتكب التهم الموجهة إليه بمعبد في إقليم كامبونج شام، شمال العاصمة بنوم بنه.

وعقب اكتشاف جرائمه عام 2014، فر المشتبه به إلى تايلاند، حيث استمر في عمله كراهب، قبل أن يعود لكمبوديا. وقد تم تعقبه والعثور عليه بمعبد في إقليم راتاناكيري بشرق كمبوديا.