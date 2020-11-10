 تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي 15 يوما - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي 15 يوما

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:26 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم لاشتراكه مع شقيقه مقيم بالخارج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية، وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مليون و800 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك