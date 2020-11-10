يرغب العديد من الرجال والنساء في أن تكون رائحة أجسادهم عطرة مهما كان مقدار تعرقهم، لكن في بعض الأحيان تختفي رائحة البرفان على الرغم من وضع الكثير منه، ويكون ذلك نتيجة لوضعه في أماكن خاطئة بالجسم.

ووفقًا لمدونة "فراجنانس" التابعة لإحدى ماركات العطور الأمريكية، فإن أفضل الأماكن لوضع البرفان هي نقاط النبض التي تتميز بالدفء؛ ما يجعلها تحافظ على قوة العطر لساعات، لكن يجب عدم رش العطر على المكان الواحد أكثر من 4 مرات، وأماكن النبض هي:

- خلف الأذن

خلف الأذن من المناطق التي تحافظ على الرائحة أيضًا، ومن مميزاتها أنها تجعل البرفان قريبا من الفم؛ وبذلك تختلط رائحة الأنفاس بالعطر الذي يظل لساعات بسبب إفراز الجلد الموجود خلف الأذن لزيت يحافظ على ثباته.

- قاعدة الحلق

هذه المنطقة هي التجويف الموجود في قاعدة العنق، وتعد من الأماكن التي تضمن استمرار رائحة العطر لساعات.

- خلف الركبتين

بعد غسل الساقين جيدًا خلال الاستحمام، يتم وضع البرفان خلف الركبتين؛ حيث سوف يستمر مفعوله لساعات، وهذه المنطقة تساعد في تعطير النصف السفلي من الجسم أكثر من العلوي.

- على المعصمين

تساعد منطقة المعصمين أيضًا في الحفاظ على العطر، لكن لا يجب فركه بعد وضعه؛ لأن هذا سيكسر جزئيات البرفان ممل يقلل من قوته ومدى تماسكه.

- في الكوع الداخلي

يمكن رش العطر أيضًا بين ثنايا الذراعين، لكن يجب فردهم بالكامل حتى يجف العطر؛ لأن التحرك بعدها مباشرة وثني الذراع يؤدي لتكسر جزئيات العطر.

• أماكن يجب تجنبها عند رش العطور

ومثلما توجد أماكن في الجسم تحافظ على ثبات العطر وقوته، توجد مناطق تجعل البرفان ضارًا بالجسم، وهي:

- الأماكن القريبة من العين

رش العطر على مكان قريب من العين يساعد على أن يكون الوجه جيد الرائحة، لكن في المقابل سيتسبب في تهيج العين فورًا.

- الإبط

هذا خطأ يقع فيه العديد بهدف التخلص من رائحة العرق، لكن وضع العطر تحت الإبط الذي يعد مكانًا شديد الحرارة يؤدي لتفاعل الكحول الموجود بالبرفان مع الغدد العرقية مما يسبب تهيجًا.

- الأعضاء التناسلية

وضع القليل من العطر في هذه الأماكن بهدف جعل رائحتها جذابة يؤدي إلى تهيج الجلد وحدوث التهابات وحرقان.