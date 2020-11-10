تظاهر عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء في موقع دار عرض سينمائي بالعاصمة الأفغانية كابول، عمرها ستة عقود، قامت بهدمها الحكومة المحلية قبل يوم معللة ذلك بتدهور حالتها على نحو لن يفيد مع إصلاح.

وقالت البلدية دون الخوض في تفاصيل إن مبنى "سينما بارك" الذي كان شهيرا في منطقة شهر النو بكابول سوف يحل مكانه "مركز ثقافي حديث".

وانتشرت لقطات لأعمال هدم المبنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلا وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وكذلك إبعاد ساهرة كريمي، رئيسة مؤسسة السينما الأفغانية التي تديرها الدولة "أفغان فيلم"، بالقوة بعدما قالت إنها ستضرب عن الطعام.

وقالت المخرجة الأفغانية الشهيرة رؤيا السادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تدمير المبنى يعني أنه جرت تدمير كثير من ذكريات الناس عن هذا المكان.

وأعرب آخرون عن ارتياحهم لهدم المبنى، حيث قال إبراهيم موسوي، وهو أحد سكان كابول، إنه كان "مكانا للمدمنين والقمار".

وصمد مبنى "سينما بارك" خلال أكثر من أربعة عقود من الحرب، وكان من بين دور العرض السينمائي القليلة المتبقية والعاملة في المدينة.