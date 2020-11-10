رئيس تونس يؤكد أهمية التضامن بين الدول والشعوب وتكريس مفاهيم المصير والأمن المشترك

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية التعاون وتعزيز التضامن بين الدول والشعوب وتكريس مفاهيم المصير المشترك والأمن الجماعي وتنسيق الجهود الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، نيابة عن الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، خلال اجتماع رفيع المستوى، ترأسه ملك إسبانيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الأردن، والسنغال، وإثيوبيا، وبنجلادش، وكندا، وكوريا الجنوبية، وكوستاريكا، والسويد ونيوزيلاندا.

وأشارالجرندي إلى القرار 2532 لمجلس الأمن الذي تقدمت به تونس وفرنسا والداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والالتزام بهدنة إنسانية في مختلف مناطق النزاع والذي مكن من توسيع مفهوم التهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مبادرة (إسبانية - سويدية) حول تعزيز العمل متعدد الأطراف بهدف تأكيد الالتزام بالبيان الذي اعتمدته، بالإجماع المجموعة الدولية، يوم 21 سبتمبر 2020 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة وإلى تجديد الثقة في العمل متعدد الأطراف ومبادئه وقيمه، حيث كانت تونس قد انخرطت في هذه المبادرة منذ إطلاقها في أكتوبر 2020.

من جانبهم، أكد ممثلو الدول المنخرطة في هذه المبادرة، من خلال الإعلان الذي وقع اعتماده اليوم، على التزامات عملية ومحددة من أجل مواصلة دعم منظمة الأمم المتحدة والحد من اللامساواة وتحسين نظام الصحة العالمي والمحافظة على البيئة وبناء السلم والعدل وتكريس دولة القانون وحقوق الإنسان والتقليص من الفجوة الرقمية وتحقيق التمويل المستدام.