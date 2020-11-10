 وفاة رئيس مالي الأسبق أمادو توماني توري عن عمر يناهز 72 عاما - بوابة الشروق
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وفاة رئيس مالي الأسبق أمادو توماني توري عن عمر يناهز 72 عاما

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:50 م
أعلنت دولة مالي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيسها الأسبق "أمادو توماني توري" عن عمر يناهز 72 عاما.

وأكد رئيس مالي الانتقالي "باه نداو" وفاة توري اليوم في بيان صادر قدّم فيه تعازيه للأسرة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقال نداو إن توري ساهم في تشكيل مالي الحديثة من خلال دعم تطوير الطرق، والجسور، والمدارس، والمراكز الصحية، والمياه والكهرباء.

وأكد في بيانه أن "بصمته سوف تبقى قوية، وسيتردد صوته دائما، وستظل وطنيته موضع الثناء في حد ذاتها".

يُشار إلى أن توري انتخب رئيساً لمالي عام 2002 وأعيد انتخابُه مرة خرى عام 2007 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

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